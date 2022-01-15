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Erzurum, Iğdır ve Erzincan'da 241 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Erzurum, Iğdır ile Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 241 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Cüneyt Çelik, Abdullah Söylemez, Yunus Hocaoğlu, Hüseyin Yıldız, Barış Yalçınkaya   | 15.01.2022
Erzurum, Iğdır ve Erzincan'da 241 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Erzurum

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 221 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu kapanan kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Kar ve tipi nedeniyle Erzincan'da 13, Iğdır'da ise 7 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Öte yandan kardan kapanan Kars'ta 122, Ağrı'da ise 207 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.

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