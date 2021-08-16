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Erzurum dolu yağışıyla beyaza büründü, cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı

Erzurum'da etkili olan şiddetli dolu, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına yol açtı. Suyla dolan bazı köprü altındaki yolların trafiğe kapatıldığı kentte, Şükrüpaşa ve Kazım Karabekir mahallelerindeki evleri su bastı.

Selami Küçükoğlu, İsmail Hakkı Demir   | 16.08.2021
Erzurum dolu yağışıyla beyaza büründü, cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı Fotoğraf: İsmail Hakkı Demir / AA

Erzurum

Cadde ve sokakların beyaza büründüğü kentte, su taşkınları nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da çatı altlarına ve iş yerlerine sığındı.

İtfaiye ve belediye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde tahliye çalışması başlattı.

Suyla dolan köprü altındaki yollar trafiğe kapatıldı

Bazı köprü altındaki yolların suyla kaplanması nedeniyle trafik ekipleri bu güzergahlardaki yolları trafiğe kapatarak önlem aldı.

Bir yolcu minibüsü de tamamen doluyla kaplanan Gez Mahallesi Köprüsü'nde ilerleyemeyince yardım beklemek zorunda kaldı.

Öte yandan Şükrüpaşa ve Kazım Karabekir mahallelerinden itfaiye ekiplerine "evlerde su baskını" yaşandığına dair çok sayıda ihbar geldi.

Ekipler, su baskını yaşanan evlerde çalışma başlattı.

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