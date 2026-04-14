Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışının ardından başlayan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da 3 gündür etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Termometrelerin gece sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte, park halindeki bazı araçların camlarını buz tuttu, yollar ve kaldırımlar buzla kaplandı.

Soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluştu.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oldu.

Termometrelerin gece sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü şehirde, düşen hava sıcaklığı nedeniyle buzlanma oluştu.

Kentin yüksek noktalarında ise yer yer kar etkisini gösteriyor.

Kars

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Bitki ve ağaçların karla kaplandığı kentte, karla beyaza bürünen köyler güzel görüntü oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışının ardından her taraf yeniden beyaza büründü. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü ilçede, araçların camları buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Hançerli düzündeki göletlerin yüzeyi tamamen dondu, bitkiler kırağıyla kaplandı. Bölgede yaban kuşları da arazide yiyecek bulmaya çalıştı.

Vatandaşlardan Baykan Sarı, "Bu sene aşırı kar yağdı, ardından çok soğuk oldu. Kış ağır geçiyor." dedi.

Olumsuz hava koşulları ulaşımı da etkiledi

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 77 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar, yüksek rakımlı kırsal mahallelerde ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 54 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, zorlu coğrafi koşullar ve olumsuz hava şartlarına rağmen kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün kar nedeniyle kent genelinde kapanan 58 yerleşim yeri yolundan 56'si ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Şemdinli'deki bir köy ve Yüksekova'daki bir mezra yolunda çığ riski nedeniyle çalışma yapamayan karla mücadele ekipleri, bazı güzergahlarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te kent genelinde kar nedeniyle 17 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığını bildirdi.

Kurtkan, kırsal ile kesintisiz ulaşımın sağlanması için köy yollarında karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Muş'ta kar nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dünden bu yana il merkezi ve ilçelere bağlı 51 köy yolunu ulaşıma açtıklarını belirtti.

Yentür, kapalı köy yollarının da en kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.