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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk hava etkili oldu

Selami Küçükoğlu, Günay Nuh, Hüseyin Demirci   | 01.01.2023
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk hava etkili oldu Fotoğraf: Hüseyin Demirci - AA

Erzurum

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Erzurum'da soğuk nedeniyle cadde ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Kent merkezindeki cami bahçelerinde bulunan şadırvanlar ile tarihi çeşmelerin etrafı buzla kaplandı.

Soğuk nedeniyle vatandaşlar araçlarının camını kapatan buzları kazıdı.

Bazı ev ve iş yerleri ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki kapalı durakların camlarında da buzlanma oluştu.

Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 22, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 10 santimetre ölçüldü.

Ardahan

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü Ardahan'da dondurucu soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle kentin yol ve kaldırımlarında buzlanma oluştu.

Bazı ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

Kars

Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle göletler, dereler buz tuttu, camlar kırağı ile kaplandı.

Bazı çeşmelerin etrafında buz sarkıtları oluştu.

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