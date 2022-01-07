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Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Muhammet Mutaf, Günay Nuh, Abdullah Söylemez   | 07.01.2022
Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum

Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da kar yağışı sonrası soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğukların etkisiyle araçların camlarında ve ağaçlarda kırağı oluştu. Yol ve kaldırımların buz tuttuğu kentte, binaların çatılarında ve şadırvanlarda ise sarkıtlar oluştu.

Bazı vatandaşlar, araçlarını, üzerine battaniye örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk nedeniyle kırağı oluştu.

Sabah işe giden vatandaşlar, dondurucu soğuklar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ağrı

Ağrı'da ise dondurucu soğukların etkisiyle hayvanların yüzü kırağı tuttu.

Evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Bazı çeşmelerin donduğu kentte vatandaşlar, araçlarını battaniyelerle kapladı.

Öte yandan, kentin bazı yerlerinde etkili olan sis ulaşımı aksatıyor.

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