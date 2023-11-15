Erzurum, Ardahan, Kars'ta soğuk hava ve kar etkili oldu
Erzurum, Kars, Ardahan'ın yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar etkili oldu.
Kars
Erzurum'da etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar ve sise bıraktı.
Palandöken Kayak Merkezi'nin yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü.
Kars'ta da dün başlayan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı, kentin etrafındaki dağlar beyaza büründü.
Şehir merkezinde ise bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.
Ardahan'daki bazı tepelere de kar yağdı.
Kent merkezinde ise sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.