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Gündem

Erzurum, Ardahan, Erzincan ve Kars'ta kar etkili oluyor

Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

İsmail Hakkı Demir, Günay Nuh, Kemal Özdemir, Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci   | 19.12.2021
Erzurum, Ardahan, Erzincan ve Kars'ta kar etkili oluyor

Erzurum

Erzurum'da gece etkili olan kar, sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Kent merkezini beyaza bürüyen kar sebebiyle, sabah işe giden vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Yüksek kesimlerde yağış yoğunluğu devam ederken park halindeki araçlar ile parklar karla kaplandı.

Ardahan

Ardahan'da yüksek kesimlerde kar etkili olmaya başladı.

Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yollarında ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Erzincan

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde etkisini artıran kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için yüksek kesimlerde iş makinelerinin desteğiyle çalışma yürütüyor.

Trafik polisleri de tır, çekici gibi ağır tonajlı araçların sürücülerine dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kars

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. 

Sarıkamış ilçesi de kar nedeniyle beyaza büründü, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20, Cıbıltepe Kayak Merkezi ikinci etap pistlerinde 35 santimetreye ulaştı.

Kuşlar ile sokak hayvanları kar örtüsünün altında yiyecek bulmaya çalıştı.

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