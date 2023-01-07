Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor
Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu.
Ardahan
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Erzurum'da, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.
Soğuk hava nedeniyle bazı yollarda ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.
Ardahan
Ardahan'da soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte soğuk hava nedeniyle akarsu ve çeşmeler buz tuttu. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.
Fotoğraf: Günay Nuh/AA
Kars
Sarıkamış ilçesinde ise akşam etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Beyaz örtüyle kaplanan ilçede, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Ağrı
Ağrı’da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, sabaha doğru kar yağışı etkili oldu. Kısa süreliğine etkili olan kar nedeniyle dağlar beyaz örtüyle kaplandı.
Fotoğraf: Fırat Atmaca/AAAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.