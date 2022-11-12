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Erzurum, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava ve sis etkili oluyor

Erzurum, Ağrı ve Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Muhammet Mutaf, Abdullah Söylemez, Hüseyin Demirci   | 12.11.2022
Erzurum, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava ve sis etkili oluyor Fotoğraf: Muhammet Mutaf/AA

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Erzurum'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece ölçüldü.

Kentte yüksek kesimlerdeki kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, üzerlerinde kırağı oluştu.

Ağrı

Ağrı'da da soğuk hava ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.


Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, sürücüler kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti. Park halindeki araçların camları buzla kaplandı.

Kenti kaplayan sis bulutları ise doğaya ayrı güzellik kattı.

Besicilerden Halis Kaya, havaların soğumasıyla işlerinin zorlaştığını belirterek, "Memleketimizde yılın yarısı kış olarak geçiyor, koyunlarımı otlatıyorum. Sisli havada birbirimizi göremiyoruz." dedi.

Salih Maral da sonbaharı yaşamadan kışa geçtiklerini ve montsuz dışarıya çıkamadıklarını dile getirdi.


Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde de hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 dereceye düşmesi sonucu araçların camları buz tuttu ve ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Acısu Deresi'nin kısmen buzla kaplandığı ilçede, çobanlar hayvanlarını doyurmak için soğuk havada zorlu mesai yaptı.

İlçede çobanlık yapan Kıyas Budak, soğuklar nedeniyle meralarda koyunları otlatmanın zorlaştığını anlattı.

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