Erzurum-Ağrı kara yolunda kar ve sis etkili oluyor
Erzurum-Ağrı kara yolunda kar ve sis etkisini gösteriyor.Erzurum-Ağrı kara yolunda kar ve sis etkisini gösteriyor.
Erzurum
Nenehatun Mahallesi mevkisinde kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kar ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 150 metreye kadar düştüğü bölgede, sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.
Jandarma ve polis ekipleri sorumluluk bölgelerinde önlem aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.