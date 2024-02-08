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Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 803 bin 620 çağrıdan yüzde 22'si asılsız çıktı

Erzurum'daki 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen yıl yapılan 803 bin 620 çağrıdan yüzde 22,87'si asılsız çıktı.

İlhami Erkılıç  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 803 bin 620 çağrıdan yüzde 22'si asılsız çıktı Fotoğraf: Erzurum Valiliği

Erzurum

Vali Mustafa Çiftçi, tüm acil çağrıların tek merkezde toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, Çağrı Merkezi Müdürü Vedat Ağbayır'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Merkeze ilişkin Vali Çiftçi'ye sunum yapan Ağbayır, çağrı alıcılar ve yönlendiriciler olmak üzere farklı kurumlardan 128 personelle hizmet verdiklerini söyledi.

Çağrı Merkezinin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde önemli görevler üstlendiğini anlatan Ağbayır, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen 11 ilimizin 112 Acil Çağrı Merkezi’ndeki hasarlar, sistemlerindeki olumsuzluklar ve çağrıların aşırı artması nedeniyle deprem bölgesinden gelen çağrılar diğer illerimizde olduğu gibi ilimizde de 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından alındı. 112 Acil Çağrı Merkezi sistemi ve AFAD Acil Mobil Uygulaması üzerinden 45 bin civarında çağrı alınarak İçişleri Bakanlığı Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanlığına bildirildi. Ayrıca depremin 3. gününde merkezimizden görevlendirilen 4 personel, Adıyaman’a kurulan mobil çağrı merkezinde 15 gün görev yaptı."

Ağbayır, ilde geçen yıl 803 bin 620 çağrı aldıklarını belirterek, "Bunlardan 420 bin 323’ü acil sağlık, emniyet, itfaiye, orman, AFAD Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına asıllı çağrı olarak aktarıldı. Diğer çağrıların yüzde 22,87'si asılsız, yüzde 24,82’si ise anonstan kapanan çağrılar oldu. Çağrı alıcı reaksiyon süresi 2023 yılı verilerine göre 1,78 saniye, bu oran 1,99 saniye olan Türkiye ortalamasının altında." değerlendirmesinde bulundu.

Sunumun ardından çağrı merkezi, kriz merkezi, Güvenlik Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ve kamera izleme odalarında incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, çalışanlara başarı diledi.

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