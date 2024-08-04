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Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Kemal Özdemir  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Erzincan

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 TR 386 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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