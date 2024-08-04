Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Erzincan
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 TR 386 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.