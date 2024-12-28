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Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. -VTR-
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Gündem

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte Kartal Belediyesine ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesine ilişkin, "Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi." dedi.

Kemal Özdemir, Emin Ferhat Sevilir  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi Fotoğraf: Emin Ferhat Sevilir/AA

Erzincan

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği kara yolunda, kar yağışı etkili oluyor.

Vali Hamza Aydoğdu, AA muhabirine, Sakaltutan mevkiinde otobüs kazası yaşandığını belirterek. "Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi. Tüm sağlık ve arama kurtarma ekipleri kaza yerinde. İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış." diye konuştu.

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