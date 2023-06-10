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Erzincan'da iki tırın çarpışması sonucu çıkan yangına müdahale ediliyor

Erzincan'da kimyasal yapıştırıcı spreyi ve ev eşyası yüklü iki tırın çarpışması sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kemal Özdemir  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Erzincan'da iki tırın çarpışması sonucu çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Erzincan

Refahiye-Erzincan kara yolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisinde, plakası ve sürücüleri henüz belirlenemeyen iki tır çarpıştı.

Çarpışmanın ardından kimyasal yapıştırıcı ve ev eşyası yüklü iki araçta da yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Refahiye-Erzincan kara yolu çift taraflı güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

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