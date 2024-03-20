Dolar
32.39
Euro
35.19
Altın
2,162.57
ETH/USDT
3,338.60
BTC/USDT
63,895.00
BIST 100
9,011.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuşuyor Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum konuşuyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Çorum’un İskilip ilçesinde halka hitap ediyor.
logo
Gündem

Erzincan'da altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin 1 mühendis daha tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, bir mühendis daha tutuklandı.

Kemal Özdemir  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Erzincan'da altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin 1 mühendis daha tutuklandı

Erzincan

İliç'teki maden ocağında 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda maden ocağında sismik radar sisteminden sorumlu jeoteknik mühendis A.R.K, ifade için savcılığa çağırıldı.

İfadesi alınan A.R.K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Tunahan 3 ay sonra taburcu edildi
Fahri trafik müfettişleri sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Gazzeli sivillere Filistinli silahlı kişilerce ateş açıldığı" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Elçi'nin ailesine başsağlığı mesajı
Hava Kuvvetlerinden Romanya F-16'larına havada yakıt ikmal desteği

Benzer haberler

Erzincan'da altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin 1 mühendis daha tutuklandı

Erzincan'da altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin 1 mühendis daha tutuklandı

Erzincan'da çocuğu sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan anne çözüm bekliyor

Erzincan'ın "ekşi suyu"nun üretimi ramazanda katlandı

Erzincan'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu vatandaşlar kurtardı

Erzincan'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu vatandaşlar kurtardı

İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 34 tutuklama

İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 34 tutuklama

Sakarya'da DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-11 operasyonlarında yakalanan 33 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Sakarya'da DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-11 operasyonlarında yakalanan 33 şüpheliden 14'ü tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet