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Bolu’da etkili olan sağanak sonrası Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul girişinde su taşkını nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor
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Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Erzincan-Sivas kara yolu, sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kemal Özdemir  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Erzincan

Bölgede dünden bu yana etkisini gösteren yağış nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi mevkisi tüneller bölgesinde heyelan meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye kara yolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri, yolu ulaşıma kapattı.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda, kara yolları ekiplerinin temizlik çalışması sürüyor.

Yoldaki son durum dron ile görüntülendi.

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