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Erzincan kırsalında teröristlerce kullanılan 12 mağara, sığınak ve depo imha edildi

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik hava destekli operasyonda, teröristlerce kullanılan 12 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Kemal Özdemir   | 20.10.2021
Erzincan kırsalında teröristlerce kullanılan 12 mağara, sığınak ve depo imha edildi

Erzincan

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında, kentin Kemah ilçesi kırsalında, 15-16 Ekim 2021 tarihlerinde operasyon gerçekleştirildi.

"Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 21-426" adı verilen operasyona seçkin askeri birliklerin yanı sıra 2 genel maksat helikopteri, 1 taarruz helikopteri kolu ve İnsansız Hava Aracı (İHA) katıldı.


Hava destekli operasyonda ilçenin kırsalında teröristlerce kullanılan 12 mağara, sığınak ve depo tespit edildi.

Bu mağara, sığınak ve depolardaki aramalarda, bir 12 kilogramlık mutfak tüpü, 5 kilogram toz şeker, iki kilogram tuz, 3 boş plastik bidon, bir çaydanlık, bir çift lastik ayakkabı, iki çift mekap ayakkabı, birer adet mont, makas, demir tabak, panço, ve içlik, iki çift çorap, 7 plastik leğen, 10 metre hortum ele geçirildi.

Tespit edilen mağara, sığınak ve depolar güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi, ele geçirilen malzeme ise olay yerinde imha edildi.

Açıklamada, teröristlere yönelik operasyonlara, "ara-bul-yok et" prensibiyle devam edileceği vurgulandı.

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