Ermenistan Dışişleri Bakanı Danışmanı Hayk Darbinyan, "(Türkiye-Ermenistan) Şu an oldukça olumlu ve yapıcı bir diyalog yürütüyoruz. Bu da Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme süreci sayesinde mümkün oluyor." dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Danışmanı Darbinyan'dan Türkiye ile yapıcı diyalog yürütüldüğü mesajı Ermenistan Dışişleri Bakanı Danışmanı Hayk Darbinyan, "(Türkiye-Ermenistan) Şu an oldukça olumlu ve yapıcı bir diyalog yürütüyoruz. Bu da Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme süreci sayesinde mümkün oluyor." dedi.

Darbinyan, "Türkiye-Ermenistan İş İnsanları Toplantısı" vesilesiyle bulunduğu Kars'ta AA muhabirine değerlendirmeler yaptı.

Toplantının önemini vurgulayan Darbinyan, toplantı sayesinde iki ülkenin iş dünyasının bir araya gelme ve işbirliği imkanlarını anlama fırsatı bulduğunu söyledi.

Darbinyan, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlanmasından duydukları "memnuniyete" işaret ederek, iş dünyalarından temsilcilerin bir araya gelmesi ve işbirliği imkanlarının değerlendirmesinin kendileri için önem taşıdığını belirtti.

Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci

"(Türkiye-Ermenistan) Şu an oldukça olumlu ve yapıcı bir diyalog yürütüyoruz. Bu da Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme süreci sayesinde mümkün oluyor." diyen Darbinyan, ülkesinin Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır olduğunu vurguladığını aktardı.

Darbinyan, Kars'taki toplantı gibi etkinliklerin Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecinin tamamlanmasına katkı sağlayacağına inandığını dile getirerek, "Kendi açımızdan tam normalleşmeye hazırız." dedi.

Türkiye ile Ermenistan diyaloğunun normalleşme sürecini nihayete erdirecek kadar olgunlaştığını söylemekten memnuniyet duyduğunu belirten Darbinyan, sürecin tamamlanmasının, sınırların açılması ve Ankara ile Erivan arasında diplomatik ilişkilerin kurulması anlamına geleceğini söyledi.

Türkiye ile normalleşme

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan döneminde, Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç 2021'de Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilirken, Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da Ermenistan tarafının özel temsilci olarak atandı.

Kılıç ile Rubinyan, Ocak 2022'de Moskova'da bir araya geldi, Türkiye ve Ermenistan'ın ilişkilerin tam normalleşmesini hedefleyen müzakereleri ön şart olmadan sürdürme konusunda mutabık kalındı. Bu süreç uluslararası camia tarafından olumlu karşılandı.

Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşlar, 2 Şubat 2022'de yeniden başladı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçak Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı'na indi.

1 Ocak 2023'ten itibaren Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticareti mümkün hale geldi.

Ermenistan'ın resmi kurumlarına ait internet siteleri hariç, Türkiye'den kullanıcıların Ermenistan'daki internet sitelerine erişiminin önündeki engel de kaldırıldı.

Taraflar görüşmelere devam ederken sürece ilişkin pozitif mesajlar verilmeye devam edildi. Ermenistan, 2024'te Türkiye sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nın Ermenistan tarafının (Margara Sınır Kapısı) tamamen yenilenerek hizmete hazır hale getirildiğini açıkladı.

Tarafların 2025 sonunda aldığı kararla Türkiye ve Ermenistan'ın diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 itibarıyla ücretsiz olarak e-vize alabilir hale geldi, vize kolaylığı sağlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Paşinyan'ın 4 Mayıs'ta yaptığı görüşmeler sonucunda bir ayağı Türkiye, diğer ayağı Ermenistan'da olan Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığı, iki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Hayata geçirilen yeni düzenleme sayesinde Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının "Ermenistan/Türkiye" şeklinde yazılabilmesi mümkün hale geldi.

Paşinyan mayısta yaptığı açıklamada, "Azerbaycan demir yolu gibi Ahılkelek-Kars demir yolunun da Ermenistan'ın ihracatı ve ithalatına açıldığını" duyurdu.