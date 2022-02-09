Dolar
13.60
Euro
15.55
Altın
1,827.68
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,038.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 12 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK ile yapacakları maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam ediyor.
logo
Gündem

Eriyen kar ve son yağışlar Edirne'den geçen nehirleri coşturdu

Edirne'de sağanak ve eriyen karın etkisiyle Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyeleri arttı.

Hakan Mehmet Şahin   | 09.02.2022
Eriyen kar ve son yağışlar Edirne'den geçen nehirleri coşturdu

Edirne

Edirne'de sağanak ve eriyen karın etkisiyle Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyeleri arttı.

Hem kaynağını aldığı Bulgaristan hem de kentte son dönemde etkili olan yağışlar ve eriyen kar, kentin önemli akarsularından Meriç ve Tunca nehirlerini coşturdu.

Yaz aylarında bazı bölgeleri kuruma noktasına gelen her iki nehir de sağanaklarla mevsim normalleri seviyesine de akmaya başladı.

Tunca Nehri'nin debisi 5 kat arttı

Meriç Nehri'nin ay başında yapılan ölçümde 209 metreküp/saniye olan debisi bugün 352 metreküp/saniyeye çıktı.

Tunca Nehri debisi ise şubat başında 9 metreküp/saniye iken, son yağışlarla birlikte yaklaşık 5 kat artarak saniyede 43 metreküpe yükseldi.

Bu arada Uzunköprü ilçesinde taşan Ergene Nehri'nin bölgedeki tarım arazilerine yayılımı devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sigara içenlerde Kovid-19'a bağlı ağır hastalık riski 14 kat fazla
İngiltere tüm Kovid-19 kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planlıyor
Aşılamanın düşük olduğu Güneydoğu'da "toplumsal bağışıklığa katkı" çağrısı
DSÖ, Kovid-19'un bu yıl bitmesi için 23 milyar dolarlık yardım talebini yineledi
Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç: Milli aşımız TURKOVAC en büyük güvencemiz

Benzer haberler

Eriyen kar ve son yağışlar Edirne'den geçen nehirleri coşturdu

Eriyen kar ve son yağışlar Edirne'den geçen nehirleri coşturdu