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Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, "Buradaki mücadele çok büyük. Evlatlarını aramak için bu yola çıktılar, 800'üncü güne yaklaşıyorlar. İnşallah hepsi evlatlarına kavuşur." dedi.

Aziz Aslan   | 21.10.2021
Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan Diyarbakır annelerini ziyaret etti Fotoğraf: Aziz Aslan / (AA)

Diyarbakir

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 780'inci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret eden Kaymakam Karaaslan, anne ve babalarla görüştü.

Gazetecilere açıklama yapan Karaaslan, Ergani ilçesi olarak anne ve babalara destek vermek için ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Ailelerin bu mücadeledeki kararlılığını gördüklerini ifade eden Karaaslan, devlet olarak onlara desteklediklerini aktardı.

Karaaslan, ilçe olarak da her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirerek, "Buradaki mücadele çok büyük. Evlatlarını aramak için bu yola çıktılar, 800'üncü güne yaklaşıyorlar. İnşallah hepsi evlatlarına kavuşur. Birçok annemiz evladına kavuştu. Allah diğer annelerimize de yavrularına kavuşmayı nasip etsin." dedi.

Anne ve babaya en büyük armağanın evlatları olduğuna işaret eden Karaaslan, bir aile için evladından ayrılmanın ise en büyük acı olduğunu bildirdi.

Karaaslan, "Devletimizin mücadelesiyle en kısa zamanda inşallah terör örgütü bitecek. Bunun göstergeleri var. Annelerin bu mücadelesi de büyük destek oldu. Allah yardımcıları olsun, her zaman yanlarındayız. İnşallah en kısa zamanda yavrularına kavuşurlar." diye konuştu.


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