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Ergan Dağı'nda turist güvenliği için jandarma 'daima göreve hazır'

Türkiye'nin gözde turizm bölgelerinden Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde gece gündüz demeden nöbet tutan jandarma ekipleri, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere huzur ve güven veriyor.

Barış Yalçınkaya   | 01.01.2022
Ergan Dağı'nda turist güvenliği için jandarma 'daima göreve hazır'

Erzincan

Yaralama, kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara karşı teyakkuzda olan jandarma ekipleri, kayak merkezinde "daima hazır" olmak için tatbikat ve eğitimlerini de aksatmıyor.

Son olarak Jandarma Arama Kurtarma (​JAK), Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve bomba imha uzmanları, bomba arama köpeği desteğiyle "şüpheli paket" tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği dedektörle bölgede arazi arama ve tarama faaliyeti yürüten komandolar, şüpheli bir paketle karşılaştı. Bilgi verilmesi üzerine kar motorlarıyla bölgeye JAK, bomba imha uzmanları ve bomba arama köpeği yönlendirildi.

Şüpheli paket, güvenlik önlemi alınarak bomba imha uzmanı tarafından su topu yöntemi ile patlatıldı.


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