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Gündem

Eren operasyonunda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin gri kategoride arandığı belirlendi

Şırnak'ta "Eren Abluka-5" operasyonu kapsamında, bugün sabah saatlerinde Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Mehmet Halil Doğal olduğu bildirildi.

Cankut Taşdan   | 23.05.2022
Eren operasyonunda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin gri kategoride arandığı belirlendi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde devam eden Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında bugün sabah saatlerinde Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan örgütün mayıncısı olarak faaliyet gösteren 'Fırat' kod adlı Mehmet Halil Doğal olduğu belirlendi."

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