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'Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca "Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın" operasyonu başlatıldı.

Yeşim Sert Karaaslan   | 13.02.2022
'Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın Operasyonu' başlatıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Siirt'te "Eren Kış-24 (Siirt-Akmeşe) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın" operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve 39'u operasyonel tim olmak üzere Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 545 personelin görev aldığı kaydedildi.

13.02.2022

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