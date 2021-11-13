Eren Kış-1 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist, 2 çobanın öldürülmesinin faili çıktı
Eren Kış-1 Operasyonuyla Şırnak'ın Bestler-Dereler kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 9 Temmuz 2019'da Şırnak'ta yaylada öldürülen 2 çobanın ve 24 Temmuz 2019'da Beribira bölgesindeki saldırının faillerinden olduğu belirlendi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım'da başlatılan Eren Kış-1 Operasyonuyla Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan timler, PKK'nın silah, teçhizat ve yaşam malzemelerini sakladığı Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesindeki 85 mağara, sığınak ve depoyu imha etti.
Tespit edilen mağara, sığınak ve depolarda bir havan, bir Zagros keskin nişancı tüfeği, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, 6 el yapımı patlayıcı, 3 M-16 piyade tüfeği, 8 el bombası, 5 kilogram patlayıcı madde, 103 roketatar sevk fişeği, 2 araç telsizi, 5 el telsizi, çok sayıda yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve tıbbi malzeme ele geçirildi.
Ayrıca operasyon kapsamında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimliği ve katıldıkları eylemler de tespit edildi. Teröristlerden birinin 9 Temmuz 2019'da Şırnak'ta yaylada öldürülen 2 çobanın ve 24 Temmuz 2019'da Şırnak Beribira bölgesindeki silahlı saldırının faillerinden olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.