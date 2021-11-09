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Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'nda 2 teröristin ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Kemal Karadağ   | 09.11.2021
Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Soylu, Şırnak'ta 1550 güvenlik personelinin katılımıyla başlatılan Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonunda 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Bestler-Dereler kırsalındaki operasyonun Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirildiği, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

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