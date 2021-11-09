Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'nda 2 teröristin ölü ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Soylu, Şırnak'ta 1550 güvenlik personelinin katılımıyla başlatılan Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonunda 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Bestler-Dereler kırsalındaki operasyonun Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirildiği, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.