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Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Operasyonu'nda Mardin'de bir asker şehit oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında Eren Huzur İlkbahar Yaz -1 Operasyonu'nda Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz'ün şehit olduğu bildirildi.

Ekber Türkoğlu, İsa Toprak  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Operasyonu'nda Mardin'de bir asker şehit oldu

Tokat/Ankara
Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar Yaz -1 Operasyonu'nda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz'e Allah'tan rahmet, ailesine, Tokatlı hemşehrilerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bagok Dağı bölgesinde dün başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı operasyonu kapsamında, bugün bir grup terörist ile çıkan çatışma sonucu 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Çatışmada 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 1 jandarma personelinin de yaralandığı kaydedildi.


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