Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Operasyonu'nda Mardin'de bir asker şehit oldu
Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında Eren Huzur İlkbahar Yaz -1 Operasyonu'nda Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz'ün şehit olduğu bildirildi.
Tokat/Ankara
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bagok Dağı bölgesinde dün başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı operasyonu kapsamında, bugün bir grup terörist ile çıkan çatışma sonucu 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Çatışmada 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 1 jandarma personelinin de yaralandığı kaydedildi.
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