Dolar
18.64
Euro
19.66
Altın
1,798.83
ETH/USDT
1,285.00
BTC/USDT
16,987.00
BIST 100
4,962.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu bölgesinde ele geçirilen mühimmat imha edildi

Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu kapsamında, Hakkari'de toprağa gömülü olarak tespit edilen 9 AK-47 piyade tüfeği, 8 roketatar sevk fişeği ve 13 el bombası ile çok sayıda mühimmat imha edildi.

Ömer Olcay   | 03.12.2022
Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu bölgesinde ele geçirilen mühimmat imha edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma komando, jandarma özel harekat ve terörle mücadele (TEM) ekiplerinin katılımıyla ve nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen, Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güvenli köyü Sarıkaya mezrası kırsalında arazi taraması yapıldı.

Tarama sonucunda toprağa gömülü olarak tespit edilen 3 bidon içerisinde, 60 mm çapında havan, bixi makinalı tüfek ve tamburu, 9 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 kalaşnikof dipçiği, PM 98 uzi makineli tabanca, 60 mm çapında 47 havan mühimmatı, 9 anti tank RPG-7 roketatar mühimmatı, 7,62 mm çapında 500 mühimmat, 12,7 mm çapında 12 uçaksavar mühimmatı, 8 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 50 av fişeği, 2 basma düzenekli EYP, 200 metre infilaklı fitil, 50 dinamit lokumu, 2 kilogram kara barut, 13 el bombası, 13 el bombası fünyesi, 27 şarjör, jeneratör ile 2 sırt çantası, ele geçirilen mühimmat imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün timsali olan müesseselere sahip çıkmalıyız' mesajı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu bölgesinde ele geçirilen mühimmat imha edildi
İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı

Benzer haberler

Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu bölgesinde ele geçirilen mühimmat imha edildi

Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu bölgesinde ele geçirilen mühimmat imha edildi

Hakkari'deki besicilerin kış şartlarıyla mücadelesi başladı

Şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, Hakkari'de son yolculuğuna uğurlandı

Kışın kar esareti yaşanan köyde, sürülerin kente göçü başladı

Kışın kar esareti yaşanan köyde, sürülerin kente göçü başladı
Tunceli'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet