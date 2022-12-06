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Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 operasyonunda terör örgütünün sığınakları ve eğitim kampı imha edildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Operasyonunda, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 14 sığınak ile terör örgütü PKK'nın sözde el yapımı patlayıcı (EYP) kampının imha edildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal   | 06.12.2022
Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 operasyonunda terör örgütünün sığınakları ve eğitim kampı imha edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, Tunceli Merkez-Bali Deresi ile Ovacık Aslıca kırsalında iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de sürdürülen Eren Abluka-Sonbahar-Kış-13 kapsamında, Ovacık kırsalında düzenlenen istihbarata dayalı nokta operasyonda 14 sığınak tespit edilirken, merkez ilçe Bali Deresi bölgesinde ise terör örgütü PKK'nın büyük şehirlerde bombalı eylem yapmak üzere eleman yetiştirdiği EYP eğitim kampı imha edildi.

Terör örgütü PKK'ya ait sözde EYP yapım eğitim kampı ve 14 sığınakta yapılan aramalarda 807 hazırlanmış EYP düzeneği, 150 EYP yapımında kullanılan entegre, 350 metre kablo, 3 telsiz, 45 tüp, 3 akü, 65 pil, ampermetre ve 75 yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 operasyonunda terör örgütünün sığınakları ve eğitim kampı imha edildi

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