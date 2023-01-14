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"Eren Abluka Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar Kış-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin   | 14.01.2023
"Eren Abluka Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu" başlatıldı Kaynak: İçişleri Bakanlığı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonda, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 840 personel ve 56 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Operasyonun ilk gününde nokta istihbaratına dayalı olarak Lice kırsalında yürütülen arazi arama tarama faaliyetinde 5 sığınak saptandığı ifade edilen açıklamada, aramalarda bir EYP düzeneği, 4'lü pil bloğu, 3 tüp, 145 kilogram toz esrar ile çok miktarda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Malzemelerin imha edilerek sığınak ve barınakların kullanılamaz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar- Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadesine yer verildi.

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