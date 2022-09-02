Eren Abluka-35 Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsalında dün örgüt mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada biri turuncu kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.
Açıklamada, operasyon sonrası arazi aramasında, terör örgütüne ait olduğu tespit edilen bir yarı otomatik av tüfeği, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 9 mm tabanca, tabanca şarjörü, 264 fişek, 8 AK-47 kalaşnikof şarjörü, el dürbünü, 4 termal şemsiye ile çok sayıda örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.