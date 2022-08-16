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Eren Abluka-34 Narkoterör Operasyonu'nda 1 milyon 681 bin kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da yürütülen "Eren Abluka-34 (Lice/Üçdamlar) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Narko Terör Operasyonu"nun üçüncü gününde, 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Ömer Olcay   | 16.08.2022
Eren Abluka-34 Narkoterör Operasyonu'nda 1 milyon 681 bin kök kenevir ele geçirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığndan yapılan açıklamada, Diyarbakır'da başlatılan "Eren Abluka-34 (Lice/Üçdamlar) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Narko Terör Operasyonu" kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Konuklu Mahallesi kırsalında, önceden tespit edilen 18 noktada faaliyet yürütüldüğü belirtildi.

Operasyonun üçüncü günü yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, 28,2 kilogram kubar esrar, 1 milyon 681 bin 600 kök kenevir bitkisine el konulduğu kaydedilen açıklamada, böylece operasyonun ilk üç gününde toplam 10 milyon 530 bin 930 kök kenevir, 803,2 kilogram esrar ile 648 bin 200 kök skunk ele geçirildiği bildirildi.

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