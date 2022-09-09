Dolar
18.24
Euro
18.42
Altın
1,728.18
ETH/USDT
1,707.20
BTC/USDT
20,682.00
BIST 100
3,503.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aksaray’da "Yüz Yüze Gönül Gönüle Açılış Programı" kapsamında basın toplantısı düzenliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sancaktepe’de Teşkilat İstişare Toplantısında konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkezde Parti Meclisi Toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de yakalandığını açıkladığı DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, adliyeye getirildi.
logo
Gündem

Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarında uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 1 milyon 830 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ile 270 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 09.09.2022
Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarında uyuşturucu ele geçirildi Kaynak: İçişleri Bakanlığı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarıyla terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda operasyonların 29'uncu gününde, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Serince Mahallesi kırsalında tespit edilen 65 ayrı noktada jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerince arazi arama tarama faaliyeti yapıldı.

Aramalarda 1 milyon 493 bin kök kenevir, 337 bin kök skunk, 54 kilogram toz esrar, 216 kilogram kubar esrar ve 3 bin 600 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Olayla ilgili oldukları değerlendirilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında alınan tedbirler açıklandı
İstanbul polisi "dar alan uygulaması" ile başarılı sonuçlar elde etti
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi adliyeye sevk edildi
Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarında uyuşturucu ele geçirildi

Benzer haberler

Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarında uyuşturucu ele geçirildi

Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarında uyuşturucu ele geçirildi

Eren Abluka-17 Operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Anne karnında kalp rahatsızlığı tespit edildi, takılan pille yaşama bağlandı

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'da kuraklıktan etkilenen onlarca gölet kurudu

Diyarbakır'da kuraklıktan etkilenen onlarca gölet kurudu
Terör örgütü DEAŞ'ın 5 sözde yöneticisi eylem hazırlığındayken yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın 5 sözde yöneticisi eylem hazırlığındayken yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet