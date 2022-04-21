Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor. Geliyor gelmekte olan. Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde jandarmamızın, SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4 terörist etkisiz. Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 21, 2022
Geliyor gelmekte olan!
Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı Bölgesinde @Jandarma'mızın SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4️⃣ terörist etkisiz.
Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun...
İçişleri Bakanlığı da bölgede operasyonların devam ettiğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.