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Eren-7 Operasyonları kapsamında 1 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu Mahallesi kırsalında icra edilen operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubunun silahıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 19.08.2021
Eren-7 Operasyonları kapsamında 1 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu Mahallesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. ​Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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