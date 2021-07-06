Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.
Tunceli
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında operasyon düzenledi.
Operasyonda, güvenlik güçlerince arazide yapılan aramalarda teröristlere ait 1 RPG-7 roketatar, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, 2 mermi dolu kalaşnikof şarjörü ve hücum yeleği ele geçirildi.
Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.