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Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Sidar Can Eren   | 06.07.2021
Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, güvenlik güçlerince arazide yapılan aramalarda teröristlere ait 1 RPG-7 roketatar, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, 2 mermi dolu kalaşnikof şarjörü ve hücum yeleği ele geçirildi.

Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar devam ediyor.

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