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Eren-13 operasyonlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında 3 teröristin daha silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sertaç Bulur   | 17.08.2021
Eren-13 operasyonlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Hava Kuvvetleri desteğinde 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonlara devam edildiği vurgulandı.

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