Eren-1 Operasyonlarında Van'da 3 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van'ın Çatak ilçesi Karataş Çukurları bölgesindeki operasyonda 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-1 Operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince J-SİHA ve İHA ile hava kuvvetleri desteğinde icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Böylelikle bugün yürütülen Eren Operasyonları kapsamında, etkisiz hale getirilen bölücü örgüt mensubu sayısı, Tunceli'de 1, Hakkari'de 8, Van'da 3 olmak üzere 12'ye yükselmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.