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Erciyes Dağı'nda mahsur kalan Polonyalı dağcıyı kurtarmak için çalışma başlatıldı

Erciyes Dağı'na tırmanış gerçekleştirirken mahsur kalan Daniel's Baranowski için kurtarma çalışması başlatıldı.

Ergün Haktanıyan  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Erciyes Dağı'nda mahsur kalan Polonyalı dağcıyı kurtarmak için çalışma başlatıldı

Kayseri

Alınan bilgiye göre, izinsiz tırmanış yapan 29 yaşındaki dağcı Polonyalı Baranowski, 3600 metre rakımda mahsur kaldı.

JAK, AFAD ve UMKE ekipleri, yapılan ihbarın ardından dağcıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

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