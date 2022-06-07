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Erbaş'tan Hindistan'da BJP mensubunun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretine tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) mensubunun, "alemlere rahmet olarak gönderilen" Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret dolu ifadelerini kınadı.

Fırat Taşdemir   | 07.06.2022
Erbaş'tan Hindistan'da BJP mensubunun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretine tepki

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, açıklamasında, "Hindistan'daki ve tüm dünyadaki Müslümanlara yönelik sergilenen bu hadsiz tutum, ibadethanelere saldırılardan, başörtüsü yasağına kadar Hindistanlı Müslümanlara uygulanan ayrımcı ve yasakçı politikaların bir sonucudur. Hindistan makamlarını ülkede artan İslam düşmanlığı karşısında politikalarını yeniden gözden geçirmeye ve Müslümanların dini özgürlüklerini temin edecek bir duruş sergilemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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