Erbaş'tan Hindistan'da BJP mensubunun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretine tepki
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) mensubunun, "alemlere rahmet olarak gönderilen" Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret dolu ifadelerini kınadı.
Ankara
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, açıklamasında, "Hindistan'daki ve tüm dünyadaki Müslümanlara yönelik sergilenen bu hadsiz tutum, ibadethanelere saldırılardan, başörtüsü yasağına kadar Hindistanlı Müslümanlara uygulanan ayrımcı ve yasakçı politikaların bir sonucudur. Hindistan makamlarını ülkede artan İslam düşmanlığı karşısında politikalarını yeniden gözden geçirmeye ve Müslümanların dini özgürlüklerini temin edecek bir duruş sergilemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Hindistan’da iktidar partisi mensubu bir yetkilinin âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’e yönelik hakaret dolu ifadelerini şiddetle kınıyorum.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) June 7, 2022