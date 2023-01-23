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Erbaş: (İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması) 120 ülkedeki ataşelik ve müşavirliklerimiz mahkemelere başvuracak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin, "Başkanlığımızın, 120 ülkedeki ataşelikleri ve müşavirlikleri önderliğinde mahkemelere başvurma şeklinde bir eylemimiz olacak." dedi.

Fırat Taşdemir   | 23.01.2023
Erbaş: (İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması) 120 ülkedeki ataşelik ve müşavirliklerimiz mahkemelere başvuracak

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın yerleşkesinde, bir araya geldiği medya kuruluşları temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

"İslamofobi konusunda herhangi bir çağrı yapılacak mı?" sorusunu yanıtlayan Erbaş, Avrupa'daki entelektüellere çağrı yapacaklarını söyledi.

Erbaş, "Çeşitli kesimlerin temsilcilerine bir mektupla ulaşacağız, onun çalışmalarına başladık. Çarşamba, İslam İşbirliği Teşkilatı ile çevrim içi bir toplantı planlıyoruz. Burada sadece İsveç'teki menfur Kur'an yakma eylemine yönelik değil, Avrupa ülkelerinde yapılan birtakım İslamofobik saldırılara karşı tepkimizi hep birlikte göstermeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

Diyanet'in, İsveç'te Kur'an Kerim'in yakıldığı eylemi yargıya taşıyıp taşımayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Dün birim amirleri ve başkan yardımcılarıyla çok önemli bir toplantı oldu. O toplantıda konuştuğumuz konulardan birisi de özellikle başkanlığımızın 120 ülkedeki ataşelikleri ve müşavirlikleri önderliğinde mahkemelere başvurma şeklinde bir eylemimiz olacak inşallah. Bir de çeşitli yerlere mektuplar yazarak özellikle Kuran-ı Kerim'e, camilere yapılan bu tür saldırılara karşı duruş sergileme noktasında tavrımızı göstereceğiz."

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