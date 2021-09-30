Dolar
8.89
Euro
10.31
Altın
1,757.58
ETH/USDT
3,008.90
BTC/USDT
43,652.00
BIST 100
1,406.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

EPDK: 1 Ekim itibarıyla geçerli nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadı

Nuran Erkul Kaya   | 30.09.2021
EPDK: 1 Ekim itibarıyla geçerli nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadı

İstanbul

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını bildirdi.

EPDK'den yapılan açıklamada, elektrik tarifelerinde gerçekleştirilen bütün değişikliklerin kurum tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı ve Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Ekim 2021 itibarıyla nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Belirlenen birim bedellerle ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına gizli ya da açık şekilde ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 16'ya yükseldi
Güney Afrika'da Kovid-19 tedbirleri en alt seviyeye düşürüldü
ABD'de tüm çabalara rağmen Kovid-19 salgını istenen seviyeye gerilemedi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 29 bin 104 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

EPDK: 1 Ekim itibarıyla geçerli nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadı

EPDK: 1 Ekim itibarıyla geçerli nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadı