Dolar
15.48
Euro
16.11
Altın
1,811.85
ETH/USDT
1,978.50
BTC/USDT
28,899.00
BIST 100
2,419.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışına katılıyor
logo
Gündem

Engellilere yönelik evde bakım yardımının ödenmesine yarın başlanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 278 milyon lira evde bakım yardımının yarından itibaren hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 14.05.2022
Engellilere yönelik evde bakım yardımının ödenmesine yarın başlanacak

Ankara

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı. Engelli vatandaşlara yönelik politikaları, aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerinin belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerimizi Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 lira ödeme yapıyoruz. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 278 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlıyoruz. Bu ay 543 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanacak. Yarın başlayacak ödemeler 20 Mayıs'ta tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 2 bin 72, Hong Kong'da 298 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi
ABD Kovid-19 Koordinatöründen halkın virüse karşı savunmasız kalabileceği uyarısı
Kuzey Kore'de Kovid-19'dan ilk ölümler kayda geçti

Benzer haberler

Engellilere yönelik evde bakım yardımının ödenmesine yarın başlanacak

Engellilere yönelik evde bakım yardımının ödenmesine yarın başlanacak