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Engelli ve yaşlı depremzedelerin konteyner temizliği ve kişisel bakımı Vefa ekibinden

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan Vefa ekibi, depremzedelerle sohbet edip varsa sorunlarını da çözmeye çalışıyor.

Ali Kemal Zerenli  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Engelli ve yaşlı depremzedelerin konteyner temizliği ve kişisel bakımı Vefa ekibinden Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan Vefa ekibi, konteyner kentte kalan yaşlı ve engelli depremzedelerin temizliğinden kişisel bakımına her ihtiyacıyla yakından ilgileniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Arsuz'da konteynerde kalan engelli ve yaşlılara yardımcı olunması amacıyla "Vefa Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında oluşturulan "Arsuz Konteyner Kent Vefa" ekibi, ilçedeki Expo ve Gözcüler konteyner kentlerinde belirledikleri engelli ve yaşlı depremzedeleri her gün ziyaret ediyor.

Engelli ve yaşlı depremzedelerin konteynerini temizleyen, kişisel bakımını yapan ekipler, onlarla sohbet edip dertlerini de dinliyor.

"Sadece temizlik ve kişisel bakım hizmeti vermiyoruz"

Arsuz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Proje Koordinatörü Murat Dora, AA muhabirine, konteyner kentteki bakıma ihtiyaç duyan depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Ekiplerinin her gün konteyner kentte yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyaç duyan kişileri ziyaret ettiğini anlatan Dora, şöyle konuştu:

"Sadece temizlik ve kişisel bakım hizmeti vermiyoruz. Onların dertlerini dinliyor, herhangi bir sıkıntıları varsa çözüm bulmaya çalışıyoruz. Onlar için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Onlar da bu durumdan çok memnun. Acılarını bir nebze olsun azaltabilmek, burada daha rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Onlarla ailenin bir ferdi, kardeşi, ağabeyi gibi güzel zaman geçirmeye çalışıyoruz."

Konteyner kentte kalan Kıbrıs gazisi Recep Haydemir (70), her gün kendilerini ziyaret eden ekiplerden çok memnun olduğunu belirterek, Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar'a teşekkür etti.

Depremde enkaz altından kurtarılan 72 yaşındaki Galip Bıçkı da proje sayesinde kendilerini yalnız hissetmediklerini söyledi.

Aliye Tokak (65) ise ekiplerin, konteynerinin temizliğinden zihinsel engelli oğlunun yemeğinin yedirilmesine ve kişisel bakımına kadar her şeyiyle bir aile gibi yakından ilgilendiğini kaydetti.

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