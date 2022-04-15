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Enez Deniz Gümrük Kapısı rıhtım inşaatı tamamlandı

Enez Kaymakamlığı, kısa sürede Enez Deniz Gümrük Kapısı üstyapı çalışmalarının da tamamlanmasının planlanmakta olduğunu bildirdi.

Cihan Demirci   | 15.04.2022
Enez Deniz Gümrük Kapısı rıhtım inşaatı tamamlandı

Edirne

Enez Deniz Gümrük Kapısı rıhtım inşaatının tamamlandığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "yarım asırlık hikaye"nin gerçek olduğu belirtildi.

Saros Körfezi'nin incisi Enez'in uluslararası sulara açılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devlet ricalimizin maddi ve manevi büyük destekleriyle ve Edirne Valimiz Ekrem Canalp'in himayelerinde ve mihmandarlığında 2021 yılı ekim ayı içerisinde çalışmalarına başlanan Enez Deniz Gümrük Kapısı rıhtım inşaatı tamamlandı. Edirne Valiliği uhdesinde rıhtım inşaatının tamamlanmasına binaen üstyapı çalışmalarına hız verildi. Kısa sürede Enez Deniz Gümrük Kapısı üstyapı çalışmalarının da tamamlanması planlanmaktadır. Üstyapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen akabinde uluslararası deniz seferlerine başlanılması öngörülmektedir. Serhat şehrimiz Edirne'mize ve Saros'un incisi şirin ilçemiz Enez'e bir kez daha hayırlı uğurlu olsun."

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