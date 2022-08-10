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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez AA Editör Masası'na konuk olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Gülşen Çağatay   | 10.08.2022
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Dönmez, saat 10.00'da AAtölye'de başlayacak Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.

Bakan Dönmez'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından takip edilebilecek.

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