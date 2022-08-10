Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez AA Editör Masası'na konuk olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Ankara
Dönmez, saat 10.00'da AAtölye'de başlayacak Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.
Bakan Dönmez'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.