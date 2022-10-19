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Enerji Bakanlığı'ndan Amasra'da maden ocağındaki patlamada "veri akışına" ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Amasra'da maden ocağında gerçekleşen patlamada herhangi bir karanlık noktanın olmadığını ve patlamanın meydana geldiği 18.10'a kadar geçen süredeki verilerin kayıt altına alındığını açıkladı.

Yusuf Şahbaz   | 19.10.2022
Enerji Bakanlığı'ndan Amasra'da maden ocağındaki patlamada "veri akışına" ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Patlamadaki 15 dakikalık karanlık" haberinde geçen ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı haberlerde Bakan Fatih Dönmez'e dayandırılarak madende 15 dakika veri akışının olmadığı yönünde iddialara yer verilmiştir. Ancak mevcut veriler incelendiğinde patlamanın meydana geldiği 18.10'a kadar veri akışı dakika dakika kayıt altındadır. Dün de Sayın Bakanımız TBMM'de yapmış olduğu bilgilendirmede, olayı 'kazadan önceki son kayıtlar incelendiğinde saat 18.05'te ortamdaki metan gazı oranı önce yüzde 1,5 seviyesine ulaşmış ve emniyet amaçlı elektrik kesilmiştir. 18.09'daki son kayıt ise havadaki metan oranının yüzde 1,69 olarak ölçüldüğünü göstermektedir' şeklinde ifade etmiştir."

Kazayla ilgili bütün bilgi ve belgelerin denetime tabi olduğu ve soruşturmayı yürüten resmi makamlarla paylaşıldığı bildirilen açıklamada, "Bütün birimler, bilirkişiler bu kayıtları tek tek değerlendirecektir. Bilerek ya da bilmeyerek yapılan bu ve benzeri haberler hassasiyetle yürütülen sürece zarar vermekte, kamuoyunda yanlış algı oluşturmaktadır. Bir kez daha Amasra'daki kazada hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz." ifadelerine yer verildi.


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