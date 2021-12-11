'En yeni bilgi teknolojilerinde uzmanlığa sahip olmadan stratejik iletişimde başarılı olmak mümkün değil'
NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Sarts, "Yapay zeka, büyük veri ve en yeni bilgi teknolojilerinde derinlemesine uzmanlığa sahip olmadan önümüzdeki birkaç yıl içinde stratejik iletişim alanında başarılı olmak mümkün değil." dedi.
Ankara
NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Janis Sarts, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen ve iki gün sürecek Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit '21), "Stratejik İletişimde Mükemmeliyeti Tanımlamak" başlıklı konuşma yaptı.
Zirveye video konferans yoluyla katılan Sarts, insanların dünyayı algılama şekli olan bilginin toplumlar için her zaman çok önemli olduğunu belirterek "Bilgi neyin iyi, neyin kötü olduğunu ve dünyadaki kendi yerimiz hakkında nasıl hissettiğimizi ve onunla nasıl ilişki kurduğumuzu tanımlama şeklimizdir." diye konuştu.
Sarts, bilgi evreninin değiştiğine ve dijital ortamın bilgi tüketimini beraberinde getirdiğine dikkati çekerek bu alanda fikir savaşlarının da ortaya çıktığını dile getirdi.
Stratejik iletişimi kavrayarak bilginin nasıl kanalize edildiğini, insan beynine nasıl gittiğini anlamanın önemli olduğunu söyleyen Sarts, bilginin temel unsurlarının eylemler ve deneyimler olduğunu kaydetti.
Sarts, "Stratejik iletişim kampanyası, bilgi alanı ortamını anlamadan başarılı olamaz. Bugünlerde sadece geleneksel medyanın ne yazdığını anlamak ya da göstermek değil, bundan çok daha fazlası gereklidir. Stratejik iletişim, dijital dünyada neler olduğunu anlamakla da ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.
Değerleri ve bilgi alanını her türlü kötü niyetli aktöre karşı savunmak için yeni teknolojileri en iyi şekilde kullanmak gerektiğini vurgulayan Sarts, "Mesajlarımızı güçlendirmeden ve yapay zeka, büyük veri ve en yeni bilgi teknolojilerinde derinlemesine uzmanlığa sahip olmadan önümüzdeki birkaç yıl içinde stratejik iletişim alanında başarılı olmak mümkün değil." ifadesini kullandı.
Sarts, şunları kaydetti:
"Stratejik iletişimin önemi artacak. Stratejik iletişim, düşünceler, uluslar ve aleyhtekiler arasında kilit bir savaş alanı haline gelecek ve bu bilgi ağında, özellikle karşınıza krizlerin çıkacağından şüpheniz olmasın. Krizin en önemli bileşeni bilgi olacaktır. Yani aslolan stratejik iletişim yapıp yapmadığınız değil, bilgiyi ihtiyaç duyulduğu zamanda iletip iletmeyeceğinizdir ve stratejik iletişim yapmazsanız, stratejik iletişime yenik düşersiniz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.