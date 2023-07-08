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En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması teklifi kabul edildi

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Zehra Aydın Turapoğlu, Aykut Yılmaz  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması teklifi kabul edildi Fotoğraf: Utku Uçrak / AA

TBMM

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