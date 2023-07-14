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En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını, bazı vergi artışlarını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Duygu Yener  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

TBMM

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