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En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi TBMM'de

Sinan Uslu  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi TBMM'de

TBMM

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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