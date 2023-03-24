En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi TBMM'de
TBMM
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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